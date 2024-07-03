وأخيرا انكشفت نوايا ايران.. خلافنا مع أمريكا راجع لحصتنا من المنطقة

هبة بريس_ الرباط

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة “علي باقري كني” ، إن السبب الرئيسي للتصادم والخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يخرج عن نطاق تقاسم الكعكة أو بالأحرى الحصة.

وقال الرجل بالحرف في مرتمر صحفي سابق جمعه ومستشار الأمن القومي في النظام العراقي قاسم الأعرج، قال : إن “خلافات أميركا مع إيران ترجع للحصة التي خصّصوها لنا”.

وأضاف “نحن لم نقبل بذلك ونسعى للحصول على حصّتنا في المنطقة”.

التصريح المثير الذي كشف النوايا الحقيقية لنظام ولاية الفقيه، تفاعل معه الكاتب والاعلامي فيصل القاسم على صفحته الفايسبوكية حيث كتب مدونا: ” عندما تسمعون أو تقرأون تصريحاً إسرائيلياً أو أمريكياً يهاجم إيران، ابصقوا عليه، ولا تصدقوه، والعكس صحيح. كلهم متفقون على تقاسم النفوذ في المنطقة، وعندما يهاجمون بعضهم بعضاً إعلامياً، لأنهم فقط اختلفوا على تقاسم الغنائم”.

تصريح اعتبره محللون وباحثون في الحقل السياسي، بالضربة القاصمة التي كسرت ظهر البعير وعرت اازدواجية الخطاب السياسي لدى صناع القرار في طهران الذين يتبجحون في أكثر من مناسبة بالمواجهة مع الولايات المتحدة لأسباب عقائدية أو مبدئية، لكنها في الأخير مجرد ادعاءات زائفة، وأن السماح للنظام الإيراني بنفوذٍ أكبر في المنطقة سينهي هذه الخلافات..