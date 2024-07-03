هل صار عمدة فاس ممنوعا من حضور الأنشطة الرسمية بسبب الحكم القضائي؟

2024-07-03 / 17:02
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هبة بريس _ مكتب فاس

غاب عمدة فاس عن أنشطة رسمية شهدتها العاصمة العلمية يوم أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، بحضور وزير الداخلية وفوزي لقجع والوالي سعيد زنيبر وعمال الجهة و عدد من المسؤولين.

وطرح غياب العمدة البقالي الكثير من علامات الاستفهام بعد أن تم حضور رئيس مجلس جهة فاس مكناس وعدد من المسؤولين، علما أن العمدة يواجه سيناريو “العزل”.

وفتح هذا الغياب باب التساؤلات حول ماإذا كان الأمر مرتبطا ب” الحكم القضائي”، الذي تلقاه من محكمة الإستئناف بالحكم عليه 6 أشهر حبسا نافذة والغرامة.

2024-07-03 / 17:02
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