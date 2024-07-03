الملك يهنئ سامانثا موستين بتنصيبها حاكمة عامة لكومنولث أستراليا

2024-07-03 / 11:10
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سامانثا موستين، وذلك بمناسبة تنصيبها حاكمة عامة لكومنولث أستراليا.

وقال الملك في هذه البرقية “يسعدني بمناسبة تنصيبكن حاكمة عامة لكومنولث أستراليا، أن أتقدم إليكن بتهانئي الحارة، مشفوعة بمتمنياتي الخالصة لكن بكامل التوفيق في مهامكن السامية”.

وأضاف الملك “وأغتنمها مناسبة لأعرب لمعاليكن عن بالغ ارتياحي لما يربط المملكة المغربية وأستراليا من علاقات طيبة قائمة على الصداقة والتعاون البناء، وكذا لحرص بلدينا المستمر على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، لما فيه مصلحة شعبينا”.

2024-07-03 / 11:10
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