أحزاب الاغلبية تدعم مرشح البام محمد بوعرورو لرئاسة مجلس جهة الشرق

عقد اجتماع بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط اليوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري ،حضره كل من محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد ابراهيمي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعمر حجيرة عن حزب الاستقلال، وبحضور محمد بوعرورو مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس جهة الشرق.

وحسب بلاغ لأحزاب الاغلبية لمجلس جهة الشرق توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أنه بعد استحضار كل أولويات وأوضاع أقاليم جهة الشرق وتقدم إنجاز برنامج التنمية الجهوية والظروف والسياقات التي تعرفها عملية انتخاب الرئيس والمكتب أجمع الحاضرون على :

– مساندة ترشيح السيد محمد بوعرور و مرشح الاغلبية لرئاسة مجلس الجهة ودعوة المنتخبين باسم أحزاب الأغلبية إلى التصويت لصالحه .

– تحيي وتثمن قيادات الأغلبية العمل المتميز الذي يقوم به كل أعضاء الجهة سواء داخل فرق الاغلبية او المعارضة ودعوة الجميع إلى مواصلة العمل من أجل المصلحة العليا للجهة.

– مواصلة التنسيق والعمل مع منتخبي الأحزاب المشكلة للأغلبية من أجل توفير الظروف الإيجابية التي تدعم روح الانسجام داخل الأغلبية.

– التعهد بالوقوف إلى جانب الرئيس والمكتب الجديدين لدعم مشاريع التنمية لجهة الشرق وايلاء الأولوية لمشاكل واهتمامات ساكنة الاقاليم الثمانية لجهة الشرق.

– الارتقاء بالبنيات التحتية وجاذبية الجهة لتتماهى مع العناية والرعاية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لجهة الشرق.

وفي الأخير، دعوة الحكومة إلى مواصلة دعم كل مشاريع التنمية بالجهة وبالمناسبة تقرر عقد لقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية لتحسين ظروف العيش لساكنة الجهة.