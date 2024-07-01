مجلس جهة الشرق .. الفريق الإستقلالي يدعم محمد بوعرورو مرشح البام للرئاسة

2024-07-01 / 10:16
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هبة بريس : وجدة

أصدر الفريق الإستقلالي لمجلس جهة الشرق بلاغا توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، مفاده بدعمهم لمحمد بوعرورو مرشح حزب الأصالة والمعاصرة لرئاسة مجلس الجهة.

وحسب البلاغ، أن عضوات وأعضاء فريق حزب الإستقلال لجهة الشرق المجتمعون مساء يوم الأحد 30 يونيو 2024، يجددون إلتزامهم بقرارات قيادات الاحزاب الثلاث (التجمع الوطني للاحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الإستقلال) للمحافظة على رأسة مجلس الشرق لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.

ويضيف البلاغ، ويتعهدون بالتصويت لفائدة مرشح الأغلبية والعمل مع الرئيس والمكتب الجديدين من أجل تعزيز الثقة بين مكونات أحزاب الأغلبية وإنجاح هذه التجربة بمواصلة التماسك والإنسجام والتعبئة والإنضباط مع مواصلة الحرص على مصالح ساكنة أقاليم الجهة و المساهمة في تنفيد برامج التنمية للجهوية.

وفي الأخير، يحيي أعضاء الفريق الإستقلالي بالجهة عمل كل عضوات وأعضاء الفريق داخل أجهزة ومكتب مجلس جهة الشرق ويشيد بعمل الأخ عمر حجيرة خلال المدة الإنتقالية التي يحددها القانون والذي دبر هذه المرحلة بنجاح رفقة باقي اعضاء المكتب.

2024-07-01 / 10:16
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