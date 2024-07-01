الرشيدية .. إصابة 11 تلميذا بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير

2024-07-01 / 22:20
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هبة بريس – الرشيدية

أفاد شهود عيان ل ‘هبة بريس” ان 11 تلميذ ا اصيبوا بجروح، مساء اليوم 01 يوليوز الجاري، في حادثة سير لحافلة للنقل المدرسي بتنجداد إقليم الرشيدية .

ووفق ذات المصادر فإن الحادثة وقعت على الطريق الرابطة بين مركز تنجداد وقصر ازلف واسفرت عن إصابة 11 تلميذا بجروح وإصابة سائق السيارة.

وأفاد مصدر طبي ل”هبة بريس” بأنه تم الاحتفاظ ب 07 جرحى بمستشفى 20 غشت بكلميمة، في حين تم نقل أربعة آخرين الى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية .

2024-07-01 / 22:20
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