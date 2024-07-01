أكادير: العثور على جث.ة شخص داخل شقته والأمن يفتح تحقيقا

تمكن جيران احد الأشخاص وهو في الأربعينيات من عمره ، يقيم قيد حياته بشقته بقامة تمنارت 2 بحي بحي الوفاق اكادير، من إشعار السلطات يوم امس الاحد، بوجود رائحة كريهة بشقته ، مما عجل بحلول الشرطة القضائية والعلمية إلى المكان ، وتم فتح بوابة الشقة و العثور على جثته .

وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا في النازلة ، فيما باشرت الشرطة العلمية مسح المكان ، من اجل الوصول او فك هذه النازلة ، إن كانت وفاة عادية او بفعل فاعل .

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة .