أكادير: العثور على جث.ة شخص داخل شقته والأمن يفتح تحقيقا

2024-07-01 / 12:08
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تمكن جيران احد الأشخاص وهو في الأربعينيات من عمره ، يقيم قيد حياته بشقته بقامة تمنارت 2 بحي بحي الوفاق اكادير، من إشعار السلطات يوم امس الاحد، بوجود رائحة كريهة بشقته ، مما عجل بحلول الشرطة القضائية والعلمية إلى المكان ، وتم فتح بوابة الشقة و العثور على جثته .

وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا في النازلة ، فيما باشرت الشرطة العلمية مسح المكان ، من اجل الوصول او فك هذه النازلة ، إن كانت وفاة عادية او بفعل فاعل .

وقد تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة .

2024-07-01 / 12:08
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