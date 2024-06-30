اكادير : توقيف ثلاث أشخاص متورطين في تنظيم ” الهجرة السرية “

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية اكادير ، من توقيف ثلاثة أشخاص، بعضهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأضافت مصادر الجريدة ، بأنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متفرقة بعد توصل المصالح الدركية بشكاية تم إسثتمارها بفاعلية لتفكيك هذه الشبكة المرتبطة بالهجرة غير المشروعة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن كشف كافة خيوط الشبكة.

هذا، و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

وقد تم عرض الموقوفين الثلاثة على أنظار النيابة العامة المختصة يوم أمس السبت لتقرر متابعتهم في حالة إعتقال وأمر بإحالتهم على السجن المحلي بأيت ملول في انتظار محاكمتهم بالمنسوب لهم .