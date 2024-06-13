محمد أوزين يستقبل بمقر الحزب وفدا من قياديي الأحزاب السياسية الليبية

محياوي _ هبة بريس

في إطار تفعيل الدبلوماسية الحزبية الموازية و المتناسقة مع الرؤية الدبلوماسية التي رسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله معالمها الاستراتيجية استقبل محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صباح يوم الأربعاء 12 يونيه 2024 بالمقر المركزي للحزب ، بحضور السيد محند العنصر رئيس حزب الحركة الشعبية والسيد محمد لحموش عضو المكتب السياسي، وفدا من قياديي الأحزاب السياسية الليبية المكون من كل من السادة:

ناجي بركات عن تنسيقية الأحزاب

خالد الغويل عن حزب السلام والازدهار.

فتحي بنخليفة عن حزب ليبو.

محمد سعد عن الحزب المدني الديموقراطي.

علي الترهوني عن حزب التيار الوطني الوسطي.

فوزي عبد العال عن الحراك الوطني، كما حضر في هذا اللقاء عن الجانب الليبي المستشارين القانوني كمال حذيفة.

وخلال هذا اللقاء النوعي ثم استعراض المقومات الإنسانية والتاريخية واللغوية والثقافية والحضارية التي تجمع بين الشعبين المغربي والليبي والتي لم تتأثر ولن تتاثر بتذبذب واختيارات النظام الليبي السابق خاصة في مجال الحقوق المشروعة للمملكة المغربية في وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية

اللقاء، كذلك كان مناسبة لتأكيد المواقف والجهود النوعية للمغرب ملكا وحكومة وشعبا ، بحياد إيجابي، لدعم الشعب الليبي لتجاوز أزمته الداخلية وصيانة وحدته وسيادته ، وهي الجهود المتوجة باتفاق الضخيرات التاريخي منذ 2015 وما واكبه من جهود وديناميات دبلوماسية مغربية لتحصين وتحقيق هذه الغايات المشروعة لدولة ليبيا وشعبها الشقيق .

وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية المشتركة تطرق الاجتماع إلى السبل الكفيلة للمساهمة في بناء وتعميق أسس التعاون المشترك ببن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في البلدين الشقيقين خدمة لتنزيل الحلم المغاربي الموحد والمشترك على أسس احترام وحدة وسيادة بلدان الاتحاد و استحضار التاريخ المشترك والهوية الموحدة في تنوعها والتحديات والإكراهات والرهانات المطروحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا أمام تكثل مغاربي منسجم قادر على التموقع والتأثير استراتيجيا في العالم الجديد