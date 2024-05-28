لفتيت: مداخيل أسواق الجملة تفوق 400 مليون درهم سنويا

2024-05-28 / 16:11
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لبنى ابروك – هبة بريس

أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أهمية تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن عدد  سواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إضافة الى 8 أسواق غير مهيكلة، ويقدر معدل مداخيل هذه الاسواق على مستوى الجماعات الترابية مايفوق 400 مليون درهم سنويا.

وسجل لفتيت أن هذه الأسواق تعرف مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال مما يساهم في ضعف قدراتها الاستقطابية لتسويق المنتجات وكذا مستوى الخدمات الواجب توفيرها للمنتجين والتجار والمستهلكين، مشيرا الى العمل على بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع مع الجهات والقطاعات المعنية، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارات المعنية لاحداث 12 سوق جهوي للجملة من الجيل الجديد.

2024-05-28 / 16:11
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