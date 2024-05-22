بملابس عملهم.. أطباء مغاربة يتضامنون مع نظرائهم بفلسطين

تظاهر أطباء وممرضون وعاملون بالقطاع الصحي، في وقفة احتجاجية بطنجة؛ للمطالبة بحماية الأطقم الطبية بفلسطين، خاصة بغزة، مشيدين بتضحياتهم.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت داخل مستشفى الجامعي بمدينة طنجة (حكومي)، الثلاثاء، العشرات من أطباء وممرضات وممرضين من القطاعين العام وطلاب الطب، بدعوة من التنسيقية المغربية “أطباء من أجل فلسطين” (أهلية).

وبحسب مقاطع فيديو منشورة على منصة فسيبوك، طالب المشاركون بوقف “حرب الإبادة” المتواصلة منذ أشهر بالقطاع.

وطالب المشاركون، وهم مرتدين ملابس العمل، بضرورة التدخل لتوقيف إسرائيل، خاصة أنها تستهدف الأطقم الطبية وجميع المدنيين.

وردد المحتجون هتافات بينها: “أوقفوا الإبادة، أوقفوا المجازر، أوقفوا قتل النساء”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”غزة غزة رمز العزة