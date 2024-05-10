شركة إسبانية جديدة تربط المغرب بالقارة الأوروبية عبر سفنها البحرية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب فصل الصيف، يتضاعف الإقبال على خدمات الشحن و النقل البحري بين المغرب و إسبانيا، خاصة من خلال عملية مرحبا و تنقل مئات الآلاف من المغاربة بين قارتي أوروبا و إفريقيا.

و لتأمين الطلب المتزايد، انضافت شركة إسبانية جديدة لقائمة الشركات التي توفر خدمات النقل و الشحن البحري بين موانئ إسبانيا و المغرب من خلال اقتناء سفن جديدة عززت به أسطولها الذي ستخصصه للربط البحري بين البلدين.

و في هذا الصدد، أعلنت مجموعة سواردیاز Suardiaz الإسبانية المتخصصة في الشحن البحري، عن خبر اقتنائها سفينة من شركة “كرام كار كارييرز” بهدف الربط بين المغرب و شمال أوروبا.

و حسب معطيات قدمتها الشركة الإسبانية، فتتمتع السفينة المذكورة بقدرة تحميل تصل إلى 4200 سيارة، ويعتبر الحصول عليها جزءا من خطة تحسين أسطول الشركة الإسبانية.

وأطلقت مجموعة سواردياز على السفينة إسم “أسطورياس” بعد أن كانت تعرف سابقا بإسم “فيكينغ أمبير”، و يعود تاريخ هذه السفينة إلى عام 2010 وتم شراؤها من الشركة النرويجية Gram Car Carriers وتصل قدرتها إلى تحميل 4200 سيارة.

و تجدر الإشارة إلى أن محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك قد صرح قبل أشهر بأنه قد تم تسجيل عبور 2,84 مليون مسافر و 642 ألف سيارة في الاتجاهين عبر الموانئ المغربية خلال عملية مرحبا 2023، و ذلك بتسجيل زيادة قدرها 23 بالمائة بالنسبة للركاب و 20 بالمائة بالنسبة للسيارات مقارنة مع عملية “مرحبا 2022.

وسجل الوزير أن وزارة النقل واللوجستيك عملت على تعبئة 32 سفينة تابعة لتسع شركات على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لتأمين 538 رحلة أسبوعية بسعة قصوى قدرها 500 ألف مسافر و 136 ألف سيارة كل أسبوع.