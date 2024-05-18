تدبير مياه الشرب تخرج سكان ” فجيج ” للاحتجاج وانقسام بمجلسها

يعيش المجلس الجماعي لمدينة ” فجيج ” انقسام بين مكوناته ، بعد تقديم نصف أعضاءه استقالتهم احتجاجا على عدم استجابة مجلس الجماعة لمطلب السكان المتمثل في رفض تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات.

الأعضاء التسعة المستقيلين، المنتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، ارجعوا سبب الخلاف في تصريح إعلامي، أن تقديمهم الاستقالة يأتي بعد عجزهم عن تلبية مطلب السكان الرافضين للانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، المحدثة في إطار القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة.

ويأتي قرار الاستقالة الجماعية في ظل أزمة تعرفها المنطقة منذ نونبر 2023، الذي صادف مصادقة المجلس على الانضمام إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”، بعد أن كان قد رفض بالإجماع الانضمام إلى هاته المجموعة في أكتوبر 2023.