الذهب يقفز إلى ذروة جديدة والفضة عند أعلى مستوى في 11 عاما

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الإثنين، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بتنفيذ الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 2448.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (06:14) بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المائة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. ويتوقع المستثمرون الآن فرصة تبلغ 65 في المائة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول شهر شتنبر.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع للفيدرالي المقرر أن يصدر الأربعاء المقبل إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ب 1.9 في المائة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.

وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 ماي 2023. وانخفض البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1009.05 دولار