استكمالا لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.. الحكومة ترفع جزئيا الدعم عن البوطا

هبة بريس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه سيتم الشروع، ابتداء من يوم 20 ماي الجاري، التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يهم ما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باستفادة 3,6 ملايين أسرة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية على 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو-تضامن، وبرنامج دعم السكن لـ330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، ما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي.

و ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية (…)،الذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية؛ إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، إذ خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إلى جانب تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء.