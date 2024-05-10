السعودية تطلق خدمة “التاكسي الطائر” في موسم الحج

هبة بريس – وكالات

تعتزم المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج للعام الجاري، إطلاق خدمة “التاكسي الطائر”، وفق ما كشفت عنه المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.

وقال الجاسر في تصريح له إن وزارة النقل ستوفر خلال موسم الحج الحالي “تقنيات ووسائل نقل أكثر مرونة وسرعة مثل التاكسي الطائر والدرونز”، تيسر على الحجاج أداء شعيرة الحج.

وتعمل الوزارة على اختبار جاهزية تلك الخدمات خلال العام الجاري من أجل توفير أحدث الخدمات للحجيج، حيث أكد الجاسر تسابق الشركات لتقديم منتج نقل عملي خلال السنوات المقبلة.