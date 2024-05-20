إيران تفتح تحقيقا بشأن تحطم المروحية

أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الاثنين، بإجراء تحقيق للكشف عن أسباب تحطم المروحية الرئاسية في حادثة أودت بحياة الرئيس، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، أمير حسين عبداللهيان، على ما نقلت فرانس برس عن وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأن باقري أمر “لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطم مروحية الرئيس”.

ووقع الحادث الأحد بين الساعة 13:30 و14:00 (10:30 بتوقيت غرينتش) بعد أن غادر الرئيس الايراني منطقة جلفا في مقاطعة أذربيجان الشرقية (غرب) متوجها إلى مدينة تبريز في شمال غرب البلاد.

ووصلت المروحيتان الأخريان التابعتان للوفد إلى وجهتهما بسلام.