برقيتا “عزاء ومواساة” من العاهل السعودي وولي عهده في وفاة رئيسي

أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الإثنين، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أرسلا برقيتي “عزاء ومواساة” لمحمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، والذي سيتولى منصب الرئاسة خلفا له.

وذكرت وكالة “واس” أن الملك سلمان بعث “برقية عزاء ومواساة”، لمخبر، في وفاة رئيسي ومرافقيه، مضيفة في منشور منفصل، أن الملك وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، “يعزيان رئيس السلطة التنفيذية الإيرانية بالإنابة، محمد مخبر، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه”.

وجاء في برقية العاهل السعودي، وفق واس: “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأشارت الوكالة كذلك إلى برقية الأمير محمد بن سلمان، والتي جاء فيها: “تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب”.