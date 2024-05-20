الإعلان عن موعد تشييع الرئيس الإيراني

هبة بريس / وكالات

قال حسن حقيقيجيان مدير عام الشؤون السياسية والوطنية لمحافظة أذربيجان الشرقية، اليوم الاثنين، إن مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز.

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وأضاف حقيقيجيان، أن جثامين ضحايا المروحية سينقلون أولا إلى الطب العدلي، قبل أن يشيعوا في تبريز.

وقالت وسائل إعلام إن التشييع في تبريز قد يكون أوليا، قبل تشييع شعبي في طهران، وربما تشييع آخر في مدينة مشهد مسقط رأس رئيسي.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

وأعلن المرشد الإيراني الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد مصرع الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية