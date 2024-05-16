إفران..انتحار فتاة قاصر في ظروف غامضة
ع محياوي _ هبة بريس
أقدمت فتاة قاصر لا يتجاوز سنها 13 سنة، على وضع حد لحياتها يوم أمس الأربعاء 15 ماي الجاري بحي البام بإفران.
وأفادت مصادر ” هبة بريس ” ، أن الهالكة، قامت بشنق نفسها داخل غرفة بمنزل أسرتها بمدينة إفران في ظروف غامضة.
وأكدت المصادر ذاتها، على أن السلطات الأمنية والمحلية، حلت على الفور إلى عين المكان، بمجرد إخبارهم بذلك، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقيام بالمتعين، ونقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب الوفاة .
فيما الشرطة القضائية قامت بفتح تحقيق في الواقعة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي لا زالت أسبابه غير معروفة.
6 تعليقات
ربما الفتاة كانت تعاني من اضطرابات نفسية واجتماعية مما فكرت في الانتحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الخطأ راجع إلى والديها اللذان ابعدا عن ابنتهما ولم يقتربا منها وهذا ما جعلها تشعر بالعزلة وقامت بالانتحار لهذا يجب على الآباء و الأمهات الاقتراب من ابنائهم ويصاحبونهم.
يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينة وتشريح جثتها من أجل الوصول إلى الحقيقة…..
ربما والله اعلم أن الفتاة تعرضت الاغتصاب من طرف اسرتها وخوفها هو من أدى بها إلى الانتحار والاسباب متعددة…
الفتاة صغيرة جدا كيف يعقل ان تقوم يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينة وتشريح جثتها من أجل الوصول إلى الحقيقة….. إن لم يكن هناك فاعل ومن ورائها شيئا ما والله اعلم!!!!!
النزاعات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية هي المسبب الرئيسي في اللجوء إلى الانتحار وهذا ما جعل الفتاة لم تتحمل وانتحرت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.