أزيلال : اربعيني يق..تل شخص بسبب شكوك حول الخيانة الزوجية

بعد يومين من البحث والتقصي ، حول ظروف ارتكاب جريمة قتل ، راح ضحيتها شخص ، تمكنت عناصر الدرك الملكي بأيت عتاب بإقليم أزيلال، من فك لغز الجريمة بعد الوصول إلى هوية مرتكبها والسبب الرئيسي هو شكه في تربص الضحية بزوجته .

المتهم بالجريمة والذي لازال في حالة فرار، قام بتوجيه ضربات قاتلة للمتربص بزوجته وسط إحدى الحقول الزراعية.

مصادر محلية، رجحت ان تكون الجريمة بسبب شكوك حول خيانة زوجية مع شخص آخر، يقطن بنفس الدوار، ما جعله يراقب خطواته، قبل أن يمسك به داخل إحدى الحقول الزراعية ويوجه له ضربة قاتلة، أسقطته أرضا.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الدرك الملكي عثرت على جثة الهالك مرمية وسط الحقل، ليتم نقلها إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.