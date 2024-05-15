مروج مخدرات يسقط في قبضة الأمن بطنجة “البالية “

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء يوم امس الثلاثاء 14 ماي الجاري ، من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر ، من ذوي السوابق القضائية وذلك الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر على مستوى حي طنجة البالية، حيث اسفرت عملية الجس الوقائي والتفتيش الذي اجري بمسكنه عن ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها الاجمالي 105 كيلوغرام علاوة على سيارة نفعية وميزان الكتروني وهواتف محمولة تستعمل في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.