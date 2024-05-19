حادث سير يخلف جرحى وسط اكادير

خلف حادث سير، اليوم الاحد ، وسط مدينة اكادير ، إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، ونجاة اخرين من موت محقق، بعد ان فقد سائق سيارة خفيفة التحكم ، ليصدم بعمود كهربائي بالمدارة الطرقية بين احياء “صونابا وفونتي العليا ” على الطريق الرابط بين اكادير انزكان .

و ذكرت مصادرنا ، بأن السائق فقد السيطرة على مقود سيارته ، ليحتكّ بسيارة اجرة ، وبعدها يتجاوز عربتين ، في محاولة منه التحكم ، قبل ان يصطدم بعمود وإصابته بجروح رفقة سيدة .

و مباشرة بعد الحادث، هرعت إلى موقع الحادث عناصر الامن وسيارة الإسعاف لنقل المصابين ،وفتح بحث في ملابسات الحادثة والكشف عن جميع ظروفها .