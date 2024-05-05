China's President Xi Jinping (L), Russia's President Vladimir Putin (2nd L), Brazil's President Jair Bolsonaro (C), India's Prime Minister Narendra Modi (2nd R), and South Africa's President Cyril Ramaphosa (R) attend to a meeting with members of the Business Council and management of the New Development Bank during the BRICS Summit in Brasilia, November 14, 2019. (Photo by Pavel Golovkin / POOL / AFP)

روسيا ترفض مقترح جنوب أفريقيا بإدراج قضية الصحراء المغربية في اجتماع ل”البريكس”

2024-05-05 / 20:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعيش الجزائر و حليفتها جنوب أفريقيا أسوء أيامهما ديبلوماسيا بسبب الضربات المتتالية و خيبات الأمل المسترسلة و الصفعات المتواصلة التي تتلقاها من داعمي الوحدة الترابية و المدافعين عن مغربية الصحراء.

و في هذا الصدد، رفضت روسيا إدراج نقطة تتعلق بالصحراء المغربية ضمن أجندة اجتماع لمنظمة البريكس، و هي النقطة التي حاولت جنوب أفريقيا يائسة فرضها على الاجتماع المقبل قبل أن تتصدى لها روسيا بالحزم المطلوب و ترفض التدخل في شؤون و وحدة دول أخرى.

و بخصوص القرار الروسي الذي قزم جنوب إفريقيا و حليفتها الجزائر اللتان تدافعان عن عصابة و ميليشيات البوليساريو الإرهابية، فالعلاقات القوية و الاستراتيجية التي باتت تجمع موسكو و الرباط تجسدت في هذا القرار الذي ينم عن احترام كبير و متبادل بين قادة البلدين.

2024-05-05 / 20:24
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