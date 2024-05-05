روسيا ترفض مقترح جنوب أفريقيا بإدراج قضية الصحراء المغربية في اجتماع ل”البريكس”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعيش الجزائر و حليفتها جنوب أفريقيا أسوء أيامهما ديبلوماسيا بسبب الضربات المتتالية و خيبات الأمل المسترسلة و الصفعات المتواصلة التي تتلقاها من داعمي الوحدة الترابية و المدافعين عن مغربية الصحراء.

و في هذا الصدد، رفضت روسيا إدراج نقطة تتعلق بالصحراء المغربية ضمن أجندة اجتماع لمنظمة البريكس، و هي النقطة التي حاولت جنوب أفريقيا يائسة فرضها على الاجتماع المقبل قبل أن تتصدى لها روسيا بالحزم المطلوب و ترفض التدخل في شؤون و وحدة دول أخرى.

و بخصوص القرار الروسي الذي قزم جنوب إفريقيا و حليفتها الجزائر اللتان تدافعان عن عصابة و ميليشيات البوليساريو الإرهابية، فالعلاقات القوية و الاستراتيجية التي باتت تجمع موسكو و الرباط تجسدت في هذا القرار الذي ينم عن احترام كبير و متبادل بين قادة البلدين.