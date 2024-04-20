“الكاف” ينتصر لنهضة بركان ويلزم سلطات الجزائر الافراج عن أمتعة الفريق

تدخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشكل صارم اليوم السبت، مطالبا السلطات الجزائرية التي صادرت قميص نهضة بركان، بإعادته للنادي، أو اعتبار نادي اتحاد العاصمة خاسرا في مباراة الذهاب .

وقالت مصادر “هبة بريس ” أن “الكاف” أكد على شرعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الذي لعب به في كل مباريات الموسم والمصادق عليه من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ومطالبة السلطات الجزائرية بمطار هواري بمدينة بالجزائر بالافراج عن الأمتعة الخاصة بفريق نهضة بركان

وعمدت السلطات الجزائرية بمطار الهواري بومدين، أمس إلى مصادرة أمتعة اللاعبين ورفضت تسليمها بعد وصوله للعاصمة الجزائرية بسبب حملها خريطة كاملة للمملكة .

وقام الأمن الجزائري بالإبقاء على البعثة في المطار ل 10 ساعات تقريباً، واستفزاز اللاعبين والمسؤولين المغاربة، قبل أن يتدخل “الكاف” مقدما ضمانات بحل المشكل، ومطالبة بعثة نهضة بركان بالالتحاق بمقر إقامتها.