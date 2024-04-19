إحالة 45 محضرا على النيابة العامة بالحوض المائي لكير-زيز-غريس

كشف مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز- غريس مولاي امحمد سليماني، أن شرطة المياه بالحوض قامت بتنسيق مع الضابطة القضائية خلال الفترة الممتدة بين ما بين يناير وابريل 2024 بإحالة 45 محضرا على النيابة العامة المختصة، بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص.

وأفاد نفس المتحدث خلال تقديم حصيلة عمل الوكالة لمجلسها الإداري المنعقد اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري بقاعة فلسطين بالرشيدية بحضور الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء ووالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، ان عدد النقط المائية التي تمت مراقبتها خلال نفس الفترة بلغ 110، منها 45 غير مرخصة، مع حجز 13 الة حفر، وإغلاق 15 بئر واتقاب مائية غير مرخصة.

وأضاف نفس المتحدث ان هذه العملية تأتي في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه احواض كير-زيز-غريس والمعيدر بسبب سنوات الجفاف المتتالية.

وتقوم وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.

وعند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.