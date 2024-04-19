إحالة 45 محضرا على النيابة العامة بالحوض المائي لكير-زيز-غريس

2024-04-19 / 20:38
0

كشف مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز- غريس مولاي امحمد سليماني، أن شرطة المياه بالحوض قامت بتنسيق مع الضابطة القضائية خلال الفترة الممتدة بين ما بين يناير وابريل 2024 بإحالة 45 محضرا على النيابة العامة المختصة، بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص.

وأفاد نفس المتحدث خلال تقديم حصيلة عمل الوكالة لمجلسها الإداري المنعقد اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري بقاعة فلسطين بالرشيدية بحضور الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء ووالي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، ان عدد النقط المائية التي تمت مراقبتها خلال نفس الفترة بلغ 110، منها 45 غير مرخصة، مع حجز 13 الة حفر، وإغلاق 15 بئر واتقاب مائية غير مرخصة.

وأضاف نفس المتحدث ان هذه العملية تأتي في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه احواض كير-زيز-غريس والمعيدر بسبب سنوات الجفاف المتتالية.

وتقوم وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، وذلك وفقا للبرنامج المعد من قبل وكالات الأحواض المائي أو بناء على الشكايات والمراسلات التي تتلقاها من السلطات المحلية.

وعند التوصل بشكاية حول حفر آبار أو استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك، وإرساله للنيابة العامة للبت فيه.

2024-04-19 / 20:38
0

مقالات ذات صلة

تطوان..السلطات تداهم محل سري لتقشير وتخزين البطاطس

2024-04-19 / 21:38

شيشاوة : حضور لافت لتلاميذ المدارس لرواق المديرية العامة…

2024-04-19 / 21:33

” تعزيز التعاون الفلاحي” محور مباحثات بين صديقي ونظيرته…

2024-04-19 / 21:02

ثعبان يخلق الرعب بمراكش

2024-04-19 / 20:50

وفاة القنصل العام للمغرب بمدينة بدين بوش الهولندية”

2024-04-19 / 20:24

أعوان وزارة السكوري يلوحون بتصعيد احتجاجهم

2024-04-19 / 20:17

بنموسى يكشف عن مآل ثانويات بإقليم سطات

2024-04-19 / 18:49

ميراوي: استجبنا إلى 45 مطلباً لطلبة الطب والصيدلة من…

2024-04-19 / 18:39
مطالب برلمانية للحكومة بصرف الرواتب والمعاشات قبل عيد الأضحى

عين على سوق الغنم بجمعة كيسر.. الأسعار ” شاعلة”

2024-04-19 / 17:15

سجن “الجديدة 2” يرد على اتهامات “تجويع السجناء”

2024-04-19 / 17:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى