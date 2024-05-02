المدخل الشمالي لسطات… مُتنفس للأسر و زواره يقضون حاجاتهم في العراء

محمد منفلوطي_هبة بريس

قبالة الكولف الملكي الجامعي بسطات، تتمركز العديد من الفضاءات الترفيهية التي تستقطب العائلات عند نهاية كل أسبوع وفي العطل الموسمية، فضاءات شُيّدت على انقاض مجال غابوي من خلال اجتثات بعض أشجاره لفتح المجال أمام خواص لبناء مرافقهم الترفيهية من مقاهي وألعاب للصغار، ووضعها تحت طلبات الزبائن من العائلات رفقة صغارها الهاربين من جحيم الروتين بالأداء طبعا.

وفي الجهة المقابلة تمتد فضاءات خضراء هي ملجأ للعائلات والأسر، لكنها تعاني التهميش والاقصاء، حيث الأزبال منتشرة وبقايا الأطعمة والأكياس البلاستيكية لعائلات تخلصت منها وغادرت المكان، وعلى طوله وبجنبات سوره المتهالك، نساء وأطفال صغار ورجال يقضون حاجاتهم في العراء في غياب تام للمراحض العمومية، وبين أشجاره وغابته يتسلل بعض المراهقين والمراهقات في وضعيات حميمية يُندى لها الجبين أمام مرأى ومسمع الجميع وأمام أعين المارة والتجمعات العائلية…

وبين ممراته، مراهقو الدراجات النارية بحركات بهلوانية يزرعون الرعب بين صفوف الأطفال الصغار الباحثين عن الاستجمام ونسيان آفة الهواتف النقالة و”بليتها” التي لا تنتهي…

فضاءات ترفيهية تمتد على طول المدخل الشمالي لمدينة سطات، حيث الأشجار الباسقة التي ومنذ القدم لوحات فنية رائعة…

صُرفت عليها الملايين تأهيلا وصيانة، لكنها تعاني اليوم اهمالا يهدد مابقي من تجهيزاتها ( ألعاب أطفال ومصابيح إنارة وحاويات نفايات…)..

فضاءات ترفيهية هي الملجأ الوحيد للعائلات السطاتية وزوار المدينة، يفترشون أرضها ويستظلون بظلال أشجارها المتنوعة، وبجانبهم شارع يعرف حركة سير دائمة، ومعها يرتفع منسوب شبح السرعة المفرطة لسيارات وشاحنات وسيارات أجرة من كلا الصنفين ومعهم تزداد مخاطر بعض مراهقي الدراجات النارية وهم ينطلقون كسرعة البرق على امتداد شارع الحسن الثاني ووصولا إلى مدارة جامعة الحسن الأول بسطات…

هنا يبقى شبح الموت يتربص بالأطفال الصغار وحتى العائلات منهم أثناء عبورهم للضفة الأخرى حيث توجد مقاهي ومرافق أخرى، ناهيك عن تحول الشارع ذاته الى موقف للسيارات من كافة الأصناف، مما يتطلب من الجهات المعنية إقامة حاجز أمني ثابت لتفادي وقوع حوادث السير التي قد تؤدي بحياة الأبرياء لاقدر الله.