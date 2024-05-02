عيد الأضحى.. الحكومة تؤكد تسخير كافة الامكانيات وتكثيف الاستيراد

هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطقفى بايتاس، أن الحكومة تسخر جميع الامكانيات لمعالجة جميع الإشكاليات المرتبطة بضمان مرور عيد الأضحى في أحسن الظروف.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندزة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة كثفت من استيراد الأغنام، معتبرا أن هذا التدخل سيكون له جدوى.

هذا وكان بايتاس، قد كشف في وقت سابق، على وجود رغبة هذه السنة في مضاعفة أرقام الاستيراد التي بلغت 600 الف رأس “مرشحة للارتفاع”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن عملية الاستيراد معقدة وصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت تبسيط المسار وتقنينه لتسهيل العملية وتوفير الأضاحي لمرور مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة.