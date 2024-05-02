أمن تطوان يداهم منزل عائلة “أنس اليملاحي” بعد إعتقاله

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

داهمت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان زوال أمس الأربعاء، منزل عائلة الأستاذ الجامعي الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس جماعة تطوان “أنس اليملاحي” في إطار مواصلة التحقيقات والتحريات التي تقوم بها في ملف تهمة الوساطة لأجل التوظيف.

وشوهد “أنس اليملاحي” في قبضة أيدي رجال الأمن مصفد اليدين وهم يقتادوه إلى منزل عائلته في حي “السويقة” داخل أزقة المدينة العتيقة.

وأكدت مصادر “هبة بريس” أن الشرطة دخلت المنزل وباشرت عملية البحث الدقيق في محاولة لإيجاد أذلة مادية لها علاقة بعملية النصب والاحتيال التي قام بها المشتبه به أو العثور على مبالغ مالية محصلة من العمليات .

ونقلت والدة “أنس اليملاحي” إلى المستشفى بعد أن دخلت في نوبة عصبية أفقدتها وعيها وهي ترى إبنها مكبل اليدين ومحاط بعناصر الشرطة القضائية.

ومعلوم أن فضيحة “أنس اليملاحي” كانت قد تفجرت قبل أسابيع بعدما تقدم أحد ضحاياه بشكاية إلى العدالة يتهمه فيها بالنصب والاحتيال ووعوده بالتوظيف في إحدى الوظائف العمومية.