طنجة..اعتقال سارق “بطاريات” السيارات

2024-04-18 / 20:05
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السادسة بمنطقة امن بني مكادة ، صباح اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة بطاريات السيارات .

وقد جرى توقيف المشتبه بحومة صدام في حالة تلبس لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة بطنجة ، للاشتباه في تورطه في سرقة بطاريات سيارات ، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع أشرطة وصور منشورة على صفحات مواقع التواصل

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة على بطارية سيارة .

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

2024-04-18 / 20:05
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