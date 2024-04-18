المؤثرة صوفيا أولحيان تحتفل بحفل زفافها وعقيقة ابنتها.. ونشطاء يتنقدون ظهورها “دون حجاب”
هبة بريس – فن
احتفلت المؤثرة فاطمة الزهراء أولحيان، أول أمس الثلاثاء، بحفل زفافها وعقيقة ابنتها صوفيا.
وأقامت المؤثرة، فاطمة الزهراء أولحيان المعروفة ب”صوفيا تايتماترز” حفلا كبيرا بمدينة أكادير.
وتفاعل النشطاء، مع صور وفيديوهات الحفل، معلقين على ظهور المؤثرة المغربية دون حجاب.
وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء: “العرس والسبوع ما بقا عندهوم معنى وحلاوة ملي ولاو كيدارو بعد سنوات”.
وأضاف آخر: “ياك كانت دايرة الحجاب الشرعي.. ولا الزيف هق مشا”.
4 تعليقات
الله يهديهم ويصلحهم
يعني الحجاب دارتو غي ستيل وصافي
إن شرف الإنسان رجلاً أو إمرأة هو الصدق، صدق التفكير و صدق الإحساس و صدق الأفعال. إن الإنسان الشريف هو الذي لا يعيش حياة مزدوجة، واحدة في العلانية و أخرى في الخفاء !! سيضل الحرام حرماً .. و سيضل الحجاب فرضاً و لو خلعته كل النساء .. و سيضل الموت حقاً و لو نسيه كل الأحياء .. و سيضل باب التوبة مفتوحاً و لو عاد العبد إلى المعصية ألف مرة .. “سبحانك ما أعظم شأنك” .
ناس فين واصلين و شي وحدين مقابلين فولار
الكلاخ
فيقو ملخرافات 1400 عام و تمتعو بحياتكم
كاينا حياة وحدا