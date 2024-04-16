عاجل.. الإعدام لـ”ولد الفشوش” ق_ اتل الطالب بدر

2024-04-16 / 22:51
0

علم قبل قليل ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بعد المداولة بالحكم على المتهمين الخمسة في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل، بأقصى العقوبات

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار

وعاقبت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار .

وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذة

تفاصيل اكثر في المقال القادم

2024-04-16 / 22:51
0

مقالات ذات صلة

في قضية “بدر” ….أحكام قاسية بين الإعدام وخمس سنوات…

2024-04-16 / 23:19

تورط شبكات في غسيل الأموال في استغلال طلاب جامعيين

2024-04-16 / 22:07

”العمراني” يؤشر على تنقيلات جديدة بالجمارك تعتمد الكفاءة بإمتياز

2024-04-16 / 21:37

الطريق القاري بين المغرب إسبانيا .. اكبر مشروع للهندسة…

2024-04-16 / 21:08

مندوبية حقوق الانسان تعقد جلسة عمل مع رئيس الجمعية…

2024-04-16 / 20:48

النيابة العامة تحجز ممتلكات رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية…

2024-04-16 / 20:37

صرف الشطر الأول من الزيادة في أجور أسرة التعليم…

2024-04-16 / 19:38

عطب في فرامل حافلة” ألزا” يخلف اصابة عدد من…

2024-04-16 / 19:23

ابن كيران : إصلاح المقاصة أعظم قرار اقتصادي اتخذ…

2024-04-16 / 19:17

حوادث السير خلال أسبوع …حصيلة وأرقام

2024-04-16 / 18:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى