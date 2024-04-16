عاجل.. الإعدام لـ”ولد الفشوش” ق_ اتل الطالب بدر

علم قبل قليل ان غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بعد المداولة بالحكم على المتهمين الخمسة في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل، بأقصى العقوبات

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار

وعاقبت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار .

وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذة

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