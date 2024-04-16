تعذر استكمال هياكل النواب يؤجل تقديم الحصيلة الحكومية

رباب نوي – هبة بريس

كشف مجلس النواب في مراسلة له، اطلعت عليها هبة بريس، والموجهة لرئاسة الحكومة، أن سبب تأجيل عقد جلسة عرض حصيلة عمل الحكومة، يتمثل في تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب.

وأضافت المراسلة ذاتها، أنه سيتم تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور، إلى تاريخ لاحق.

جدير بالذكر، أن الفصل 101 ينص على ” عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدم التوافق بين الفريق الحركي والفريق الإشتراكي بسبب نزاعهما على من سيرأس لجنة العدل، التي تؤول بقوة القانون رئاستها للمعارضة.