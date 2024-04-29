بتعليمات ملكية.. لوديي يتباحث مع رئيس اللجنة العسكرية لـ”الناتو”

2024-04-29 / 15:53
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هبة بريس

بتعليمات ملكية سامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الاثنين بمقر الإدارة، وبحضور الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الأميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي يقوم بزيارة للمغرب من 28 إلى 30 أبريل الجاري.

وأفادت إدارة الدفاع الوطني في بلاغ بأن “هذه الزيارة للمملكة تندرج في إطار جهود “الناتو” لتعزيز شراكته مع أعضاء الحوار المتوسطي، في أفق استقاء تقييم للوضع الأمني ​​الإقليمي وتوطيد فرص التعاون مع الحلف”.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤوليْن تطرقا ، خلال هذه المحادثات ، لمختلف أوجه التعاون بين حلف شمال الأطلسي والمغرب في مجالات التكوين وتعزيز القدرات بغية ضمان الأمن في المنطقة المتوسطية.

وأشاد المسؤول ب”الناتو” بالانخراط متعدد الأبعاد للمملكة، كفاعل مهم في تحقيق الاستقرار في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي، وبتصميمها ، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تنفيذ إستراتيجيات الإصلاحات وإشعاع المملكة كواحة للاستقرار والسلام بالنسبة لجوارها الأورو-متوسطي والإفريقي.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن الطموح والإرادة المشتركين في تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي مستقبلا.

ومن المقرر ، حسب البلاغ، أن يلقي الأميرال باور محاضرة بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة لفائدة الضباط العسكريين حول “آفاق وإستراتيجيات حلف شمال الأطلسي”.

2024-04-29 / 15:53
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