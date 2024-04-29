بوريطة يستقبل نظيره الغامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي، مامادو تانغارا، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس جمهورية غامبيا، أداما بارو.

ونوه السيد تانغارا في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة بين المغرب وغامبيا، مشيدا بالدعم الملموس الذي تقدمه المملكة، بقيادة جلالة الملك، من أجل إنجاح قمة منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها يومي 4 و5 ماي المقبل بغامبيا.

وجدد الوزير الغامبي في هذا الصدد، التأكيد على عزم بلاده على العمل سوية مع المغرب لتحقيق الأهداف المسطرة من أجل إفريقيا مزدهرة ومتضامنة ومستقرة، مؤكدا أهمية المبادرة الملكية من أجل الأطلسي التي تعد “ضمانة للاستقرار والرخاء”.

من جهة أخرى، اغتنم رئيس الدبلوماسية الغامبية هذه المناسبة لتجديد تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على كامل أراضيها، بما فيها الصحراء المغربية.