بايتاس: “أمو تضامن ” أعطى للمواطن إمكانية التطبيب بالقطاعين العام والخاص
أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن حكومة أخنوش أطلقت أوراشا اجتماعية عديدة، أبرزها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن، ومستمرة في تنزيل التزاماتها التي تهم تقليص آثار الأزمات المختلفة على حياة المواطن المغربي.
وأوضح بايتاس، خلال مروره في برنامج ”ديكريبطاج”، أمس الأحد، أن المواطنين المعنيين بـ “AMO تضامن”، يستفيدون اليوم من الولوج إلى العلاجات بشكل مجاني وسريع، سواء بالمستشفيات العمومية أو الخاصة، عكس ما كان سائدا في عهد “راميد”، حيث كان الأمر يستغرق عاما أو أكثر قبل الولوج للعلاج.
وأكد بايتاس، أن الحكومة الحالية أتت من أجل الإصلاح للمستقبل، مشددا على أنها أطلقت إصلاحا عميقا يمكن للأحزاب والتجارب الحكومية القادمة أن تنطلق منه، وأن تتخذه نموذجا.
وفي سياق آخر، أبرز الوزير، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها بإطلاق الحوار الاجتماعي وعملت جاهدة على مأسسته، معتبرا أنها لم تنتظر مطالبة النقابات بذلك، كما هو الحال بالنسبة للحكومات السابقة.
8 تعليقات
ألسيد الوزير راه مكاينش هادشي والناس كتشكى من سوء التطبيب.
هناك صعوبة في أمو تضامن عند التطبيب..
نتمنى أن يستفيد الجميع من خدمات AMO تضامن ..
انا مواطن متقاعد من القوات المسلحة الملكية.لي ولد عمره 41 سنة مريض نفسانيا لم يعمل طول حياته وكان حائزا على بطاقة الرميد قصد استشارة طبيب مستشفى الغازي.اليوم شطب عليه من امو .ومهما الشكايات دون أذن صاغية لحل مشكلته لكي يستفيد من امو كجل المواطنين الذين القدرة لهم عن مصاريف العلاجات التي قررتها الحكومة لصالح المعوزين والمرضى ذوي شواهد طبية عن العجز والامراض المزمنة.انا كأب اناهز 74 سنة القدرة لي عن تحمل علاجاته والعمر قصير.فالمسؤولية ترجع المسؤولين على التسيير الإداري والبحث في حالة الاشخاص عن طريق ذوي الاختصاص الاجتماعي كالاحصاء الوطني.المؤشر غير صائب وغير صحيح.كناك اختلالات عديدة اداريا.والسلام الوطن للجميع ان الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه.
مواعيد المستشفيات في سلا والرباط بين 8شهور وسنة
هذا حرام
ارحموا الضعيف نحن كذلك مغاربة
السلام عليكم
الضحك على البشر لن يستطيع أي شخص تلقي العلاج في المصحات الخاصة مجرد إستشارة طبية ب 400 درهم وستعوضه أمو العجيبة بي 120 درهم أين هي 280 درهم ؟؟؟
السلام عليكم
الضحك على البشر لن يستطيع أي شخص تلقي العلاج في المصحات الخاصة مجرد إستشارة طبية ب 400 درهم وستعوضه أمو العجيبة بي 120 درهم أين هي 280 درهم ؟؟؟
الا انه حرم على ملايين المغاربة الذين لا يتوفر ن على اي دخل قار. المؤشر ضلم العديد من بينهم بينهم متزوجين ويعيشون في ضروف مزرية جدا.