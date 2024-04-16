أحد رواد الحركة الإسلامية بالمغرب.. وفاة الأمين بوخبزة

هبة بريس

توفي صباح يومه الثلاثاء، القيادي السابق عن حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني السابق عن دائرة تطوان، الأمين بوخبزة.

وانتقل الراحل، الى جوار ربه، بعد معاناة طويلة مع مرض العضال.

هذا ويعد الراحل من أبرز مؤسسي الحركة الإسلامية بالمغرب، وأحد قيادات حزب العدالة والتنمية ونائبا برلمانيا عن الحزب لثلاث ولايات.