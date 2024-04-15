نسبة ملء السدود بحوض سبو تفوق 51 في المائة

بلغت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو 15ر51 في المائة إلى غاية 15 أبريل الجاري، حيث بلغ حجم الحقينة أزيد من 840ر2 مليار متر مكعب، وذلك حسب معطيات لوزارة التجهيز والماء.

وأفاد المصدر ذاته بأن نسبة ملء ثلاثة سدود من أصل 11 سدا تابعا لنفوذ الحوض المائي لسبو بلغت أزيد من 90 في المائة

ويتعلق الأمر بسدود أسفالو بنسبة ملء بلغت 100 في المائة، وعلال الفاسي (51ر99 في المائة)، وسد صفرو (11ر90 في المائة).

من جهته، سجل سد الوحدة الذي يعد ثاني أكبر سد بإفريقيا بقدرة تخزين تقدر ب 522ر3 مليار متر مكعب معدل ملء ناهز 28ر59 في المائة، حيث بلغ حجم حقينته 088ر2 مليار متر مكعب.

وبخصوص سدود السهلة وبوهودة وباب لوطة وإدريس الأول وقنصرة وميشليفن وسيدي الشاهد، فقد تراوحت حقينتها الإجمالية بين 33ر26 و32ر57 في المائة.

ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، ومن بينها سد الوحدة، ثاني أكبر سد في إفريقيا، بسعة تخزينية تبلغ 3.714 مليون متر مكعب. ويضطلع هذا السد بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة.