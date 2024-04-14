غوتيريش يلتقي دي ميستورا قبل إحاطة مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

من المرتقب ان يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مبعوثه الشخصي الى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، غدا الإثنين الموافق لتاريخ 15 أبريل، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، وذلك قبل يوم واحد من الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية.

ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 16 أبريل، جلسة مغلقة حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.

وكشفت نشرة الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامج شهر أبريل، حيث سيخصص أعضاء مجلس الأمن ال15، جلسة خاصة،من المقرر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إحاطة إلى أعضاء المجلس، متعلقة بآخر مستجدات المتعلقة بهذا النزاع المفتعل، ونتائج جولاته ومشاوراته.