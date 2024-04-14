طقس الأحد.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار الطقس الحار بالأقاليم الجنوبية والحار نسبيا بالمناطق الوسطى.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالمناطق الشرقية وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، عدا ذلك، ستظل الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالمنطقة الشرقية، وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع تناثر الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد، والجنوب الشرقي، وبالمنطقة الشرقية.

إلى جانب ذلك، يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، والغرب، والسايس، والمنطقة الشرقية، والجنوب، وكذا بمرتفعات الأطلس الكبير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بجنوب البلاد، بينما سترتفع قليلا بالمناطق الوسطى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.