نقابات الصحة تشل المستشفيات لمدة 48 ساعة

2024-04-30 / 21:02
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أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة خوض إضراب وطني جديد لـ48 ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش

.وأوضح التنسيق، في بيان له، أن هذا الإضراب، الذي سيجرى يومي 7 و8 ماي المقبل، يأتي أمام “استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”.

كما يعتزم التنسيق النقابي، الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 9 ماي، لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، وكذا تنفيذ إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني، يوم الخميس 23 ماي المقبل

2024-04-30 / 21:02
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