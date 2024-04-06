باب سبتة .. إحباط تهريب كمية مهمة من الهواتف الذكية

تمكنت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، مساء الجمعة، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من الهواتف الذكية الجديدة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة العاملة في منطقة الدخول بمعبر باب سبتة ضبطت ما مجموعه 270 هاتفا ذكيا جديدا كان أحد المسافرين ينوي تهريبها إلى داخل التراب الوطني دون القيام بإجراءات التصريح الجمركي المعمول بها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهواتف كانت مدسوسة ضمن الامتعة الشخصية للمسافر وفي أكياس مخصصة للمنتجات الغذائية وموضوعة داخل سيارة المعني بالأمر.

وتبلغ القيمة المالية للبضائع المحجوزة في السوق الوطنية، وفق تقديرات مصالح الجمارك، ما يزيد عن 530 ألف درهم.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تمت إحالة سائق السيارة، المقيم بثغر سبتة، على مصالح الشرطة القضائية بمدينة المضيق لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.