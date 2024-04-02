رغم تواجدها في السجن.. دنيا باطما تحتفل بعيد ميلادها

2024-04-02 / 11:11
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رغم تواجدها في السجن، احتفلت الفنانة دنيا باطما، يوم أمس الإثنين، بعيد ميلادها.

ونشر الحساب الرسمي لباطما بموقع “انستغرام” فيديو لحفل عيد ميلاد، بحلوى تتضمن صور الفنانة المغربية وعبارة “نحبك”.

ورافق الفيديو تعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد دندون الله يفرجها عليك يا رب ويفرّحك ويبعد عنك كل شرّ ويطوّل فعمرك ويجمع شملك مع بنياتك وينصرك على من عاداك”.

وأضاف: “شكراً لكل الناس اللي قالو لدنيا عيد ميلاد سعيد وتذكروها في هذا النهار شكراً لفانز دنيا بطمة وشكراً على دعواتكم جزاكم الله خيراً، شكراً جداً عائلتنا الثانية متبخلوش عليها بدعواتكم. حبكم لها هو أحلى حاجة ربحت به لأن حب الناس لا يباع ولا يشترى والله ياخد الحق”.

2024-04-02 / 11:11
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