سعاد النجار تعطي إنطلاقة مؤسسة محمد البسطاوي للفنون الدرامية

رباب نوي – هبة بريس

أعطت الممثلة سعاد النجار الإنطلاقة الرسمية، لمؤسسة محمد البسطاوي للدراما، تخليدا لإسم زوجها الراحل اعترافا بمسيرته الفنية الحافلة بالإبداع في تاريخ السينما المغربية.

وفي هذا السياق، قالت النجار رئيسة مؤسسة محمد البسطاوي للفنون الدرامية، إنها تعلن عن تأسيس هذه المؤسسة، يوم 27 مارس 2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسرح.

وأردفت في بلاغ عممته على وسائل الاعلام، أنها بهذه المناسبة ترحب بجميع الفنانين المغاربة والشباب المهتمين والعاملين بالقطاع الثقافي، للإنضمام إلى المؤسسة، والمشاركة في كل أنشطتها، مضيفة ” كما كان محمد البسطاوي رحمه الله فنان الشعب، مؤسسته الفنية ستكون دائما مفتوحة في وجه أبناء الشعب من الموهوبين والطاقات الفنية الصاعدة.

وختمت أرملة البسطاوي، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن مشاريع المؤسسة، وبرامجها، مفاجآت كثيرة في انتظار المعنيين، والتي ستقدم لأول مرة في المحفل الفني الوطني.