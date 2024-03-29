هل انفصلت الفنانة فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها ؟

خولة الوادي – هبة بريس

تداولت عدد من الصفحات الفنية، خلال اليومين الأخيرين، خبر انفصال الفنانة فاطمة الزهراء لحرش عن زوجها.

وأكدت الصفحات الفنية، أن الثنائي انفصل بعد حذف كلا منهما الصور التي تجمعها بحساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تعمدا نشر الخبر لخلق “البوز”.

وفي هذا الصدد، خرجت الفنانة فاطمة الزهراء لحرش بتدوينة مطولة، نفت من خلالها اتهامها بمحاولة “خلق البوز”.

وقالت لحرش; “بالنسبة للناس اللي انا كيقولو أنا باغا ندير البوز راكم غالطين او بزاف، حيت ما عمري جيت عاودت ليكم مشاكلي، ما عمري جيت عاودت ليكم أسرار داري.. أنا بعيدة كل البعد على هادشي”.

وأضافت: “ديما كنشارك معاكم غير الحوايج الزوينين فحياتي ما عمري جيت بكيت عليكم ولا تنخصصت وشكيت من شي حاجة”، مؤكدة على أنها تحرص باستمرار على حل مشاكلها الشخصية، بعيدا على مواقع التواصل الاجتماعية.