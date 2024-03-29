صفرو.. تفاصيل “قصة إغتصاب” فتاة عن طريق 3 أشخاص

هبة بريس _ صفرو

انتهت مغامرة فتاة قاصر رفقة زميلها بعدما انتشر خبر تعرضها لاغتصاب جماعي وافتضاض بكارتها على يد 3 أشخاص، فيما تعرض زميلها لاعتداء تسبب له في جروح وكدمات.

وحسب مصادر “ هبة بريس ” الخاصة، فإن القضية التي جرت فصولها أول أمس الاربعاء بمنطقة ” تاريالة ” المجاورة لحي الشعبة بصفرو، تعود تفاصيلها إلى قيام المعنية بالأمر بعلاقات بمحض إرادتها.

وأضافت ذات المصادر، أن رواية إعتراض 3 أشخاص سبيل المعنية بالأمر وزميلها، بمنطقة “تاريالة”، وقاموا بتعنيف التلميذ، ثم أخذ زميلته بالقوة نحو وجهة مجهولة وتعريضها للاغتصاب الجماعي خبر عار من الصحة.

وتابعت المصادر ذاتها، أن المعنية بالأمر وزميلها اختلقا هذه القصة، كي لا يفضح أمرهما أمام عائلتهما، وتبين ذلك أثناء التحقيق والاستماع إليهما في محضر قانوني بمصلحة الامن.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضة امن صفرو، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها وخلفياتها ليتم تقديمهما للعدالة بالمنسوب إليهما.