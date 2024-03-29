الصورة تعبيرية

صفرو.. تفاصيل “قصة إغتصاب” فتاة عن طريق 3 أشخاص

2024-03-29 / 10:44
0

هبة بريس _ صفرو

انتهت مغامرة فتاة قاصر رفقة زميلها بعدما انتشر خبر تعرضها لاغتصاب جماعي وافتضاض بكارتها على يد 3 أشخاص، فيما تعرض زميلها لاعتداء تسبب له في جروح وكدمات.

وحسب مصادر “ هبة بريس ” الخاصة، فإن القضية التي جرت فصولها أول أمس الاربعاء بمنطقة ” تاريالة ” المجاورة لحي الشعبة بصفرو، تعود تفاصيلها إلى قيام المعنية بالأمر بعلاقات بمحض إرادتها.

وأضافت ذات المصادر، أن رواية إعتراض 3 أشخاص سبيل المعنية بالأمر وزميلها، بمنطقة “تاريالة”، وقاموا بتعنيف التلميذ، ثم أخذ زميلته بالقوة نحو وجهة مجهولة وتعريضها للاغتصاب الجماعي خبر عار من الصحة.

وتابعت المصادر ذاتها، أن المعنية بالأمر وزميلها اختلقا هذه القصة، كي لا يفضح أمرهما أمام عائلتهما، وتبين ذلك أثناء التحقيق والاستماع إليهما في محضر قانوني بمصلحة الامن.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضة امن صفرو، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها وخلفياتها ليتم تقديمهما للعدالة بالمنسوب إليهما.

2024-03-29 / 10:44
0

مقالات ذات صلة

بعد “تبخيس مجهواتهم”.. الأطباء يردون على الداعية ياسين العمري

2024-03-29 / 11:36

نارسا: ارتفاع نسبة نجاح المترشحين لنيل “البيرمي” بـ 36…

2024-03-29 / 09:22

طقس الجمعة.. رياح قوية وأمطار رعدية بعدد من المناطق

2024-03-29 / 09:10

“بوصوف” يستغل الملك للتأثير على العدالة

2024-03-29 / 01:36

السكيتيوي يقود الحسنية إلى ثمن نهائي كأس العرش

2024-03-29 / 01:28

نقابة الوطنية للصحافة تصدر بيان بشأن قضية فبركة ونشر…

2024-03-29 / 01:22

طنجة.. ترويج الكوكايين يورط نجل مستشار جماعي وزوجته

2024-03-28 / 23:46

رمضان بالمغرب …بيوت تعيش الإسراف وأخرى التقشف

2024-03-28 / 22:25

لجنة وزاراتية تؤكد “وفرة وتنوع” التموين بالأسواق في النصف…

2024-03-28 / 22:14

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية

2024-03-28 / 21:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى