“غنولي مامي”.. الفنانة زينب أسامة تعلن حملها

خولة الوادي – هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية زينب أسامة، خبر حملها بطفلها الأول.

ونشرت زينب أسامة، في حسابها عبر خاصية الستوري بموقع انستغرام، مقطع “فيديو” يظهر صورة لجنينها، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. غنولي مامي”.

هذا ويشار الى أن الفنانة زينب أسامة، خرجت قبل أيام بتدوينة كشفت من خلالها عن مرورها بوعكة صحية، قائلة: “المهم بش منخبيش عليكم، أنا صحيا مريضة شوية ومكنقدرش هذه الأيام التواصل بشكل كبير، وهذا سبب عدم قدرتي على الرد عليكم، فأعتذر. أرجوكم، ادعوا لي لأتماثل للشفاء وأعود بأسرع وقت”