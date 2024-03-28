الرباح لهبة بريس: “ما يقدم في التلفاز وقت الإفطار جرم في حق المغاربة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مطول ننشر تفاصيله الكاملة لاحقا، أكد عزيز الرباح الوزير السابق في حكومتي بنكيران و العثماني، بأن ما يقدم وقت الإفطار في قنوات التلفزيون العمومي “جريمة” في حق المشاهد المغربي.

الرباح أضاف كذلك بأنه من أكثر الناس حبا للفن و يتابع الأعمال الفنية الراقية رفقة أسرته و ليس له حرج في مشاهدة ما يقدم من إبداعات فنية، سواءا كانت دراما أو مسرح أو موسيقي، غير أن تلك الأعمال يجب أن تراعي على الأقل الحد الأدنى من احترام ذوق المشاهد و ثقافته و ذكائه، و أن تحترم الذوق العام و تخرج من النمطية و التكرار و الأسلوب المبتذل و الرسائل الفاضحة و الغريبة التي لا علاقة لها بهويتنا المغربية و مرجعيتنا الإسلامية.

و أبدى القيادي السابق في حزب العدالة و التنمية و صاحب مبادرة “الوطن أولا و أخيرا” تحسره على الزمن الجميل و على تغييب عدد من رواد الساحة الفنية.

و قال الرباح : “يمكنك الحديث عن المخدرات و الدعارة و لكن ليس لتظهر لنا أنها ظاهرة عادية يجب أن نتعايش معها في المجتمع، يمكنك أن تنتج مسلسلا عن شيخة عاشت ظروفا صعبة و تعرضت للكثير من الضغوطات لكن ليس لتقول للناس بأن مهنة الشيخة مهنة مزيانة، يمكنك أن تتحدث في مسلسلك عن أستاذ يعاني لكن ماشي تبهدلو”.

و تجدون في المقطع التالي مقتطف من تصريح عزيز الرباح صاحب مبادرة الوطن أولا و أخيرا في انتظار نشر الحوار كاملا: