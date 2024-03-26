رحيل الكاتبة والإعلامية فاطمة الوكيلي

توفيت صباح اليوم الثلاثاء، الصحافية وكاتبة السيناريو والممثلة فاطمة الوكيلي.

وعملت الراحلة بالقنوات التلفزية الرسمية، كما بصمت على تجربة مهمة في مجال السينما، بكتابة حوار لفيلم تلفزي “الصفحة الأخيرة” من إخراج جيلالي فرحاتي سنة 1985، قبل أن تعمل على كتابة سيناريوهات وحوارات مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزية المغربية من بينها “نساء ونساء”، “عطش” و”الإسلام يا سلام” لسعد الشرايبي، “عود الورد” للحسن زينون، “فيها الملحة والسكر ومابغاتش تموت” لحكيم النوري وغيرها.

كما شاركت الراحلة في عدد من الأعمال الفنية ومنها “باب السما مفتوح” (1986)، و”الدار البيضاء يا الدار البيضاء” (2002) و”كيد النسا”(2005) لفريدة بنليزيد، “شاطئ الأطفال الضائعين” (1991)، و”ذاكرة معتقلة” (2003) للجيلالي فرحاتي، و”الصمت” لمصطفى الدرقاوي.