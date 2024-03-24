منصة “واتساب” تختبر تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

تختبر منصة المراسلة الفورية (واتسآب) مزايا جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الصور اعتمادا على آليات الذكاء الاصطناعي عند مشاركتها.

ووفقا للنسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في نظام (أندرويد)، فإن المنصة تختبر خيارات إضافية لتحسين تجربة المستخدم في تحرير الصور قبل مشاركتها.

ويمكن للمستخدمين رؤية الخيارات الجديدة في واجهة تعديل الصور التي تظهر بعد اختيار الصور وقبل إرسالها.

وعند الضغط على الأيقونة المخصصة لتعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي، تظهر ثلاثة خيارات مختلفة، منها خيار “الخلفية” (Backdrop)، الذي يتيح تغيير خلفية الصور وفقا لما يريده المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنصة خيار “إعادة التصميم” (Restyle) لتغيير نمط الصور ومنحها مظهرا فنيا جديدا.

وعلاوة على ذلك، ستسمح ميزة “التوسيع” (Expand) للمستخدمين بتكبير الصورة بأكملها، مما يوفر لهم القدرة على ضبط حجم صورهم حسب الحاجة.